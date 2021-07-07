Крупнейший китайский сервис такси Didi заходит на украинский рынок, но точной даты начала работы пока нет.
Об этом пишет dev.ua.
Компания запустила украиноязычный сайт, на котором приглашает водителей такси работать с ними. Там обещают, что сервис будет забирать только до 12% комиссии.
Пассажирам же обещают круглосуточную поддержку, конфиденциальность и безопасность с помощью контактов экстренной связи и кнопки SOS.
Также компания создала собственную страницу на Facebook 11 июня, но она пока не обновлялась.
- Didi — китайский конгломерат, объединяющий сервисы такси, каршеринга, аренды велосипедов, доставки еды и прочего. В целом услугами Didi пользуются около 450 млн человек в Китае, России, Мексике, Японии, Австралии, Бразилии, Южной Африке, Чили, Новой Зеландии и других странах.