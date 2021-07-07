У Києві встановили інсталяцію, яка у 2022 році поїде на Burning Man

У Києві біля Арки дружби народів встановили інсталяцію до проєкту Merman, який братиме участь у фестивалі Burning Man, що проходить у штаті Невада (США).

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Проєкт Merman — єдиний з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man.

Інсталяцію готували для участі у фестивалі Burning Man, який традиційно проходить влітку у США, посеред пустелі в Неваді. Однак через пандемію Burning Man 2021 скасували, тому скульптуру вирішили встановити в Києві. Подивитися на неї можна буде до 12 липня.

«Кожен день ми робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там чи продовжувати рухатися далі — винятково наш вибір. Ми так влаштовані, що постійно намагаємося плисти, щоб знайти берег або новий горизонт», — описують ідею проєкту організатори.