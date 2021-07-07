В Киеве установили инсталляцию, которая в 2022 году поедет на Burning Man

В Киеве возле Арки дружбы народов установили инсталляцию проекта Merman, который будет участвовать в фестивале Burning Man, который проходит в штате Невада (США).

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Проект Merman — единственный из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man.

Инсталляцию готовили для участия в фестивале Burning Man, который традиционно проходит летом в США, посреди пустыни в Неваде. Однако из-за пандемии Burning Man 2021 отменили, потому скульптуру решили установить в Киеве. Посмотреть на нее можно будет до 12 июля.

«Мы каждый день делаем выбор. Двигаемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать двигаться дальше — исключительно наш выбор. Мы так устроены, что постоянно пытаемся плыть, чтобы найти берег или новый горизонт», — описывают идею проекта организаторы.