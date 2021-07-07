У Бельгії 11-річний хлопець отримав ступінь бакалавра з фізики. Трирічну програму він пройшов за рік

Хлопця звати Лоран Сімонс. Він вивчав класичну механіку та квантову фізику. В університеті Антверпену навчався з березня 2020 року і отримав найвищий за всіх рівень оцінки знань — 85%. Оскільки Лоран пройшов кілька курсів магістерської програми, то восени він офіційно вступить до магістратури.

«Безсмертя — ось моя мета. Я хочу мати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Я намітив шлях, щоб туди потрапити. Квантова фізика — вивчення найдрібніших частинок — це перша частина головоломки. У такому дослідженні важливі дві речі: отримання знань та їх застосування. Щоб досягти другого, я хочу працювати з кращими професорами у світі, зазирнути в їхній мозок і дізнатися, як вони думають», — сказав Сімонс.

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Лоран Сімонс у 6 років вступив до старшої школи та закінчив її за 18 місяців. Після цього він узяв невелику перерву і пішов в академічну відпустку, але ненадовго — вже у 8 років хлопчик вступив до нідерландського Технічного університету Ейндговену. Однак він не отримав диплом про вищу освіту через розбіжності з університетом щодо його закінчення. Адміністрація університету повідомила батькам, що хлопець має здати ще безліч екзаменів, запропонувавши відсунути термін закінчення вишу до середини 2020 року. Батьки з цим не погодилися і відразу скасували його заняття. Вони розраховували, що син закінчить трирічний курс освіти за 10 місяців, щоб отримати диплом до свого десятого дня народження. Після цього Лоран навчався в бельгійському Гентському університеті.