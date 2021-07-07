В Бельгии 11-летний мальчик получил степень бакалавра по физике. Трехлетнюю программу он прошел за год

Мальчика зовут Лоран Симонс. Он изучал классическую механику и квантовую физику. В университете Антверпена учился с марта 2020 года и получил самый высокий среди всех уровень оценки знаний — 85%. Поскольку он прошел несколько курсов магистерской программы, то осенью он официально поступит на магистратуру.

«Бессмертие — вот моя цель. Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механическими частями. Я наметил путь, чтобы туда попасть. Квантовая физика — изучение мельчайших частиц — это первая часть головоломки. В таком исследовании важны две вещи: получение знаний и их применение. Чтобы достичь второго, я хочу работать с лучшими профессорами в мире, заглянуть в их мозг и узнать, как они думают», — сказал Симонс.

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Лоран Симонс в 6 лет поступил в старшую школу и закончил ее за 18 месяцев. После этого он сделал небольшой перерыв и ушел в академический отпуск, но ненадолго — уже в 8 лет мальчик поступил в нидерландский Технический университет Эйндховена. Однако он не получил диплом о высшем образовании из-за разногласий с университетом по поводу его окончания. Администрация университета сообщила родителям, что Лоран должен сдать еще множество экзаменов, предложив отодвинуть срок окончания вуза к середине 2020 года. Родители с этим не согласились и сразу же отменили его занятия. Они рассчитывали, что сын закончит трехлетний курс обучения за 10 месяцев, чтобы получить диплом в свой десятый день рождения. После этого он учился еще в бельгийском Гентском университете.