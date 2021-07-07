В Україні вже зробили понад 3 мільйони щеплень від коронавірусу

В Україні від початку вакцинації від коронавірусу зробили 3 092 168 щеплень. Першу дозу отримала 2 136 561 людина, другу — 955 607. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Що стосується кількості хворих, то за добу 6 липня виявили 610 нових хворих. Найбільше — у Києві (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксували 2 238 974 випадки коронавірусу, одужали 2 174 353 людини, а померли 52 537.