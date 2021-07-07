Пентагон розірвав контракт на $10 мільярдів із Microsoft. Міністерство відмовилось від проєкту хмарної системи Jedi

Міністерство оборони США 6 липня скасувало запит на розробку хмарної системи Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) та ініціювало процедуру розірвання контракту. Про це йдеться в заяві Пентагону. Міністерство заявило, що з огляду на постійні зміни технологічного середовища контракт на хмарний проєкт Jedi більше не відповідає вимогам, що стосуються покриття прогалин у можливостях Міністерства оборони.

Одночасно зі скасуванням запиту Міністерство оборони оголосило про свої наміри щодо нових хмарних технологій. Тепер є необхідність провести новий тендер. Фаворитами цього тендеру вважаються компанії Amazon і Microsoft (дослідження ринку показують, що ці дві компанії є єдиними постачальниками хмарних послуг, які можуть задовільнити потреба Пентагону), однак пропозиції від інших компаній теж розглянуть.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ у спільній системі з використанням штучного інтелекту. Вартість реалізації цього проєкту — $10 мільярдів, терміни — 10 років. Контракт у 2019 році отримала компанія Microsoft. Головним її конкурентом була Amazon, яка подала позов до суду, щоб оскаржити рішення Пентагону. У лютому 2020 року федеральний суддя ухвалив тимчасово призупинити дію контракту з Microsoft. Тоді Пентагон попросив про відстрочку на чотири місяці, щоб переглянути рішення. У вересні 2020 року Міноборони, нарешті, заявило, що буде дотримуватися контракту з Microsoft.