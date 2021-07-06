Збірна України з пляжного футболу не гратиме на чемпіонаті світу у Москві

Збірна України відмовилася від участі у чемпіонаті світу з пляжного футболу, який відбудеться у Москві.

Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

«Для тих, хто не в темі — збірна України з пляжного футболу виграла перепустку на чемпіонат світу в Москві. На цей час Асоціація пляжного футболу України ухвалила рішення про те, що Росія не може забезпечити безпеку для нашої збірної на своїй території і поїздка збірної на чемпіонат світу неможлива», — повідомив перший віцепрезидент асоціації Владислав Ващук.

Пізніше цю інформацію підтвердив Російський футбольний союз. «FIFA отримала офіційне повідомлення від Асоціації футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу FIFA з пляжного футболу в Росії 2021 року, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Збірна України з пляжного футболу забезпечила собі кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце на європейському відбірковому турнірі. Замість України на турнірі виступить Швейцарія, яка стала пʼятою командою за підсумками відбору.