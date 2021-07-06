Сборная Украины по пляжному футболу не будет играть на чемпионате мира в Москве

Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу, который состоится в Москве.

Об этом сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

«Для тех, кто не в теме — сборная Украины по пляжному футболу выиграла путевку на чемпионат мира в Москве. В настоящее время Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна», — сообщил первый вице-президент ассоциации Владислав Ващук.

Позже эту информацию подтвердил Российский футбольный союз. «FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не участвовать в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, которая стала пятой командой по итогам отбора.