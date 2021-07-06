Київська прокуратура оскаржує в суді договір на протизсувні роботи на озері Глинка за 90 мільйонів гривень

Печерська окружна прокуратура в судовому порядку оскаржує тендер на виконання протизсувних робіт на озері Глинка вартістю 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За результатами тендерів у березні 2020 року столичне комунальне підприємство та комерційна структура уклали договір підряду на виконання протизсувних робіт на озері Глинка в Печерському районі за кошти місцевого бюджету на понад 90 мільйонів гривень.

Слідчі зʼясували, що ця комерційна структура у 2017 році вже залучалась як субпідрядник до виконання цих же робіт, які не були виконані належним чином. У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання недійсними рішення тендерного комітету і договору підряду.

Прокуратура зауважила, що в межах зсувонебезпечної території озера розташовані житловий будинок і теплова мережа, що забезпечує теплом Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони міста Києва.