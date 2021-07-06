Киевская прокуратура оспаривает в суде договор на противооползневые работы на озере Глинка за 90 млн грн

Печерская окружная прокуратура в судебном порядке оспаривает тендер на выполнение противооползневых работ на озере Глинка в Киеве стоимостью 90 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По результатам тендеров в марте 2020 года столичное коммунальное предприятие и коммерческая структура заключили договор подряда на выполнение противооползневых работ за средства местного бюджета в сумме более 90 млн гривен.

Следователи выяснили, что эта коммерческая структура в 2017 году уже привлекалась в качестве субподрядчика к выполнению этих же работ, которые не были должным образом выполнены. В связи с этим, окружная прокуратура обратилась с иском в суд о признании недействительным решения тендерного комитета и договора подряда.

Прокуратура обратила внимание, что в районе оползнеопасной территории озера расположены жилой дом, а также тепловая сеть, обеспечивающая теплом Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.