Колишній віцеканцлер Австрії Штрахе постане перед судом за звинуваченням у корупції

Колишнього віцеканцлера Австрії та лідера ультраправої «Партії свободи» Гайнца-Крістіана Штрахе судитимуть за звинуваченням у хабарництві. Суд триватиме чотири дні, перше засідання відбудеться сьогодні, 6 липня.

Справа пов’язана зі скандалом, який у 2019 році зруйнував урядову коаліцію, пише DPA.

Тоді Штрахе подав у відставку після того, як в мережі опублікували відео, де він начебто обіцяє «багатій росіянці» отримання договорів в обмін на фінансову підтримку його партії на виборах 2017 року. Однак місцеве видання Kronen Zeitung згодом розповіло, що ця зустріч була постановкою.

Однак сьогодні політика судитимуть за отримання «пожертви» в розмірі €10 тисяч від керівника лікарні у Відні. Керівник клініки звинувачується у хабарництві в обмін на підтримку змін до законодавства. Обидва відкидають звинувачення.