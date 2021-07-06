У Харкові затримали одного з лідерів «Патріотів — за життя» Киви. Його підозрюють у кількох злочинах

У понеділок ввечері, 5 липня, у центрі Харкова правоохоронці затримали Олега Ширяєва — екскомандира «Східного корпусу», а нині одного з лідерів організації нардепа Іллі Киви «Патріоти — за життя», яку неофіційно називають бойовим крилом партії Віктора Медведчука.

Про це повідомляють «Інтерфакс-Україна» і «Суспільне».

«Ширяєв затриманий співробітниками слідчого управління поліції у справі про рейдерське захоплення елеватора в Занках у 2018 році. Підозрюваний не зʼявлявся на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і був оголошений в розшук», — сказав прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Ширяєв перебуватиме під вартою до обрання йому запобіжного заходу. Засідання суду планується 6 липня.

Поліція області вказала, що Ширяєву інкримінують не тільки протиправне заволодіння майном підприємства, але й масові заворушення за інцидент у 2015 році.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех пояснив, що йдеться про напад на будинок начальника Краснокутського райвідділу Національної поліції. Тоді представники організації Громадянський корпус «Азов» вибили вікна в будинку, повалили паркан і кидали пляшки. Це сталося після акції через вбивство 15-річної дівчинки.

Епізод 2018 року з елеватором закінчився сутичкою між групою невідомих (імовірно, рейдерами) і місцевими жителями, яких підтримали представники «Нацкорпусу».