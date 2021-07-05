У Польщі в літак Ryanair не пустили понад 30 українців. ЗМІ пишуть, що пілот грубіянив

В аеропорту Познані на рейс Ryanair FR6705 до Одеси не пустили понад 30 українців, а літак вилетів із годинною затримкою.

Як пишуть Еpoznan і Wyborcza Poznan, пілот літака грубіянив українцям, виганяв їх і кричав, що він «король літака».

Літак мав вилетіти о 06:30 за місцевим часом, але пілот, за словами очевидців, відмовився пускати українців на борт. ЗМІ вказують, що пасажири при цьому пройшли всі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль і реєстрацію на рейс.

Представник аеропорту Блажей Патрін підтвердив Укрінформу, що інцидент мав місце. За його словами, імовірною причиною відмови пустити українців на борт стало запізнення на посадку.

«Ми ще остаточно зʼясовуємо ситуацію. Але попередньо можу сказати, що ці пасажири вчасно не прийшли до відповідного виходу, з якого повинні були полетіти», — заявив Патрін, додавши, що за ситуацію, що склалася з пасажирами відповідає авіакомпанія Ryanair.

Менеджмент аеропорту детально вивчає ситуацію. Водночас Патрін не підтвердив інформацію про грубе ставлення до пасажирів.