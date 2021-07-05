В Польше в самолет Ryanair не пустили более 30 украинцев. СМИ пишут, что пилот грубил

В аэропорту Познани на рейс Ryanair FR6705 в Одессу не пустили более 30 украинцев, а самолет вылетел с часовой задержкой.

Как пишут Еpoznan и Wyborcza Poznan, пилот самолета грубил украинцам, выгонял их и кричал, что он «король самолета».

Самолет должен был вылететь в 06:30 по местному времени, но пилот, по словам очевидцев, отказался пускать украинцев на борт. СМИ отмечают, что пассажиры при этом прошли все проверки на авиационную безопасность, паспортный контроль и регистрацию на рейс.

Представитель аэропорта Блажей Патрин подтвердил Укринформу, что такой инцидент действительно произошел. По его словам, вероятной причиной отказа пустить украинцев на борт стало опоздание на посадку.

«Мы еще окончательно выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу, с которого должны были улететь», — заявил Патрин, добавив, что за сложившуюся ситуацию с пассажирами отвечает авиакомпания Ryanair.

Менеджмент аэропорта сейчас подробно изучает ситуацию. Патрин не подтвердил информацию о грубом отношении к пассажирам.