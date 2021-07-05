Держканал «Дом» показав Крим у складі Росії. Керівництво звернулося до СБУ

«На телеканалі «Дом» публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський», — написав він і додав, що пізніше відео з «російським» Кримом з доступу прибрали.

На це звернув увагу народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій «Дом» показав у своєму ефірі карту Росії з окупованим Кримом, чим викликав критику.

Телеканал незабаром заявив, що інцидентом зайнялася Служба внутрішньої безпеки.

«Подібної графічної заставки [із Кримом у складі РФ] немає в розпорядженні каналу, як вона потрапила в один з випусків [проєкту «Російський щоденник»] — невідомо», — йдеться в заяві каналу.

Керівництво звернулося до СБУ та на час розслідування відсторонило від роботи всіх причетних до проєкту. Інцидент вважають провокацією.