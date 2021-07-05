Гостелеканал «Дом» показал Крым в составе России. Руководство обратилось в СБУ

«На телеканале «Дом» публикуют карту РФ с оккупированным Крымом как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский», — написал он и добавил, что позднее видео с «российским» Крымом из доступа убрали.

На это обратил внимание народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий «Дом» показал в своем эфире карту России с оккупированным Крымом, чем вызвал критику.

Телеканал вскоре заявил, что инцидентом занялась служба внутренней безопасности.

«Подобной графической заставки [с Крымом в составе РФ] нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков [проекта «Русский дневник»] — неизвестно», — сказано в заявлении канала.

Руководство обратилось в СБУ и отстранило от работы всех причастных к проекту на время расследования. Инцидент считают провокацией.