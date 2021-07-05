Monobank анонсував інтеграцію з криптобіржею. Після дозволу НБУ через додаток можна буде торгувати біткоїнами

Monobank у липні 2021 року запустить інтеграцію з криптобіржею. Це дозволить купувати й продавати біткоїни через додаток.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він зазначив, що monobank вже завершив розробку інтеграції з криптобіржею та чекає на погодження Національного банку.
Також у липні компанія обіцяє розповісти, де та як можна буде «просто, зручно, прозоро» купувати й продавати біткоїни. Наразі відомо, що для цієї функції зроблять окрему картку.
Крім того, Гороховський анонсував запуск електронної sim-карти, мовляв, це буде «глибока інтеграція з мобільним оператором». Однак він не деталізував цей проєкт, а тільки зазначив, що «все буде просто і красиво». Реліз послуги запланований на серпень.
І наостанок бізнесмен анонсував «глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами». Наразі триває активна розробка, реліз запланований на осінь.
- У 2017 році колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський заснували monobank. Для його функціонування використовують банківську ліцензію Universal Bank, що входить до групи ТАС і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку.
- У лютому 2021 року колишні члени правління ПриватБанку Олександр Дубілет та Володимир Яценко вийшли зі складу бенефіціарів компанії «Фінтех Бенд», яка займається розробкою мобільного банку monobank.
- Інші власники акцій залишилися без змін. Олегу Гороховському, Михайлу Рогальському та Людмилі Шмальченко належать по 17,18%, а Вадиму Ковальову — 4,91%.