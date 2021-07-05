Monobank анонсировал интеграцию с криптобиржей. После разрешения НБУ через приложение можно будет торговать биткоинами

Monobank в июле 2021 года запустит интеграцию с криптобиржей. Это позволит покупать и продавать биткоины через приложение.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Он отметил, что monobank уже завершил разработку интеграции с криптобиржей и ждет согласования Национального банка.
Также в июле компания обещает рассказать, где и как можно будет «просто, удобно, прозрачно» покупать и продавать биткоины.
Кроме того, Гороховский анонсировал запуск электронной sim-карты, мол это будет «глубокая интеграция с мобильным оператором». Однако он не детализировал этот проект, а только отметил, что «все будет просто и красиво». Релиз услуги запланирован на август.
И напоследок бизнесмен анонсировал «глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами». Сейчас идет активная разработка, релиз запланирован на осень.
- В 2017 году бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский основали monobank. Для его функционирования используют банковскую лицензию Universal Bank, которая входит в группу ТАС и принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.
- В феврале 2021 года бывшие члены правления ПриватБанка Александр Дубилет и Владимир Яценко вышли из состава бенефициаров компании «Финтех Бэнд», которая занимается разработкой мобильного банка monobank.
- Другие владельцы акций остались без изменений. Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежат по 17,18%, а Вадиму Ковалеву — 4,91%.