У МВС відреагували на інцидент із нардепом Брагарем: призначили розслідування та відсторонили поліцейських

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції відреагували на конфлікт між патрульними та нардепом зі «Слуги народу» Євгеном Брагарем. Там зазначили, що призначили службове розслідування.

Про це у своєму Facebook написав очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Він повідомив, що особисто зустрівся з Брагарем та вислухав його позицію.

«Наразі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну та об’єктивну картину події. Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За декілька днів отримаємо й результати експертизи», — зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції підкреслив, що на період службового розслідування патрульні поліцейські та їхні безпосередні керівники були відсторонені від роботи.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко також підтвердив, що поліцейські під час зупинки Брагара не ввімкнули нагрудні камери, що є грубим порушенням. Він повідомив, що на тих відеозаписах з місця події, які є, візуальних ознак сп’яніння у нардепа не було.