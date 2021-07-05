В МВД отреагировали на инцидент с нардепом Брагарем: назначили расследование и отстранили полицейских

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции отреагировали на конфликт между патрульными и нардепом из «Слуги народа» Евгением Брагарем. Там отметили, что назначили служебное расследование.

Об этом в своем Facebook написал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он сообщил, что лично встретился с Брагарем и выслушал его позицию.

«Сейчас Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы», — отметил Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что на период служебного расследования патрульные полицейские и их непосредственные руководители были отстранены от работы.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что полицейские во время остановки Брагаря не включили нагрудные камеры, что является грубым нарушением. Он сообщил, что на тех видеозаписях с места происшествия, которые есть, визуальных признаков опьянения у нардепа не было.