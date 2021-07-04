Нардеп от «Слуги народа» заявил, что полицейские вымогали у него взятку. И опубликовал справку от нарколога

Нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь заявил, что его авто остановили патрульные полицейские и требовали взятку. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 июля. В полиции уже сообщили, что проводят служебное расследование.

Брагарь уточнил, что инцидент произошел накануне вечером. «Меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая подсвечивает автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения», — написал нардеп.

Брагарь добавил, что позже вместе с полицейскими поехал к врачу-наркологу и прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней. Нардеп подчеркнул, что уже сделал «параллельный независимый тест» и он оказался отрицательным. Фото с его результатами он опубликовал на своей странице в Facebook.

Департамент Патрульной полиции Украины уже заявил, что проверит законность действий правоохранителей во время остановки авто нардепа. «По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам», — говорится в коротком сообщении пресс-службы ведомства.

В то же время издание Новини.LIVE опубликовало запись с места инцидента, на котором с правоохранителями спорит «помощник» Брагаря, который также находился в автомобиле. Его нардеп не упоминал в своем посте.