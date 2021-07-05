В Україні негода залишила без світла 29 населених пунктів. ДСНС попереджає про грози

Через погодні умови станом на ранок 5 липня в Україні знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов.
«Унаслідок негоди знеструмлено 29 населених пунктів у чотирьох областях (Київська — 20, Донецька — п’ять, Запорізька — три, Кіровоградська — один)», — йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Сьогодні, 5 липня, у південних і центральних областях подекуди очікуються значні дощі, град і шквали 15—20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Удень середня температура повітря становитиме +23…+28 °С, на сході до +31 °С.
У Києві сьогодні пройдуть дощі та грози, температура сягатиме +26…+28 °С.
- 18 червня у Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну для України кількість опадів — 295 мм за добу. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 червня в Києві зафіксували перший температурний рекорд літа — середньодобова температура повітря перевищила +33 °С.