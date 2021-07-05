В Україні негода залишила без світла 29 населених пунктів. ДСНС попереджає про грози

Через погодні умови станом на ранок 5 липня в Україні знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов.

«Унаслідок негоди знеструмлено 29 населених пунктів у чотирьох областях (Київська — 20, Донецька — п’ять, Запорізька — три, Кіровоградська — один)», — йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.