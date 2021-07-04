Оновлення на 40% та майже 50 млн опрацьованих викликів. Аваков перелічив досягнення Нацполіції за шість років

До Дня Національної поліції України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підсумував шестирічну роботу правоохоронців.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Шість років тому ми розпочали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини, сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання — збудувати нове на базі старої, украй розбалансованої системи», — зауважив Аваков.

Наразі середній вік поліцейського становить 36 років. Крім того, за шість років замінили 40% особового складу.

«Шість років — це досить мало для нового правоохоронного органа, що надає суспільству якість сервісу, якого ще не було у вітчизняній історії. Проте цього часу нам вистачило, щоб виростити нову генерацію молодих амбітних керівників, які просувають подальші реформи, залучають найкращий закордонний досвід, формують команду однодумців», — зазначив Аваков.

За шість років існування Національної поліції України:

опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;

розкрито понад 562 тисячі злочинів;

проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;

припинено діяльність понад 1 400 злочинних груп і організацій;

вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;

викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;

вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та девʼять тонн вибухівки;

розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей.

За словами очільника МВС, 56 тисяч поліцейських за шість років роботи несли службу в зоні АТО/ООС.