У Києві через трансляцію матчу України з Англією роботу метро продовжать на годину

У Києві у ніч з 3 на 4 липня через трансляцію матчу між збірними України й Англії роботу метро продовжили на одну годину — до першої ночі. Гру транслюватимуть на Спортивній площі на екрані торгового центру Gulliver.
Про це метрополітен повідомив у Facebook.
Також після закінчення гри, можливо, закриють на вхід для пасажирів станції «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.
Нагадаємо, що збірна України 3 липня в Римі зустрінеться у чвертьфіналі турніру Євро-2020 зі збірною Англії.
- У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.