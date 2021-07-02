У Києві через трансляцію матчу України з Англією роботу метро продовжать на годину

У Києві у ніч з 3 на 4 липня через трансляцію матчу між збірними України й Англії роботу метро продовжили на одну годину — до першої ночі. Гру транслюватимуть на Спортивній площі на екрані торгового центру Gulliver.

Про це метрополітен повідомив у Facebook.

Також після закінчення гри, можливо, закриють на вхід для пасажирів станції «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.

Нагадаємо, що збірна України 3 липня в Римі зустрінеться у чвертьфіналі турніру Євро-2020 зі збірною Англії.