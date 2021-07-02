У Мінфіні відзвітували про наповнення держбюджету-2021 за півроку — перевиконали на 5%

У Міністерстві фінансів відзвітували про надходження до державного бюджету за перше півріччя 2021 року. Там заявили, що перевиконали план на 5%.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

«У цілому до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2021 року надійшло 505,9 млрд грн або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 млрд грн). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 291,0 млрд грн, розпис на січень-червень виконано на 106,2% (+17,0 млрд грн), Державна митна служба — 174,6 млрд грн, виконання становило 104,8% (+8,0 млрд грн)», — йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що видатки держбюджету за перше півріччя становили 558 мільярдів гривень. Це на 8% менше, аніж планувалося витратити. Загалом держбюджет за півроку звели з дефіцитом у 50 мільярдів гривень.