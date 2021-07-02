В Минфине отчитались о наполнении госбюджета-2021 за полгода — перевыполнили на 5%

В Министерстве финансов отчитались о поступлениях в государственный бюджет за первое полугодие 2021 года. Там заявили, что перевыполнили план на 5%.
Об этом пишет пресс-служба Минфина.
«В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 291,0 млрд грн, роспись на январь-июнь выполнена на 106,2% (+17,0 млрд грн), Государственная таможенная служба — 174,6 млрд грн, выполнение составило 104,8% (8,0 млрд грн)», — говорится в сообщении.
Также там рассказали, что расходы госбюджета за первое полугодие составили 558 млрд гривен. Это на 8% меньше, чем планировалось потратить. В целом госбюджет за полгода свели с дефицитом в 50 млрд гривен.
- 26 ноября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2021 год, параметры которого согласованы с Международным валютным фондом.
- Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тысяч гривен, расходы предусмотрены на уровне 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тысяч гривен.