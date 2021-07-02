Porsche відкликає всі випущені електрокари Taycan

Німецький автовиробник Porsche має намір відкликати 43 тисячі своїх електромобілів Taycan через несправний програмного забезпечення, яка може приводити до раптового відключення двигуна.

Про це повідомляє Reuters.

Відкликання торкнеться всіх автомобілів Taycan, які вироблені та поставлені до червня, заявили в компанії, додавши, що автомобілі отримають оновлення програмного забезпечення для усунення проблеми.

Виконавчий директор Porsche Клаус Рехбергер повідомив журналістам, що проблема спостерігалася приблизно у 130 автомобілів, підкресливши, що вона не привела до аварій. Porsche заявила, що в цьому випадку оновлення програмного забезпечення бездротовою мережею неможливо. Це означає, що власникам доведеться звернутися до сервісних центрів.

Taycan — чотиридверний спортивний електромобіль з запасом ходу у 450 кілометрів, випущений 2019 року. Експерти вважають його спробою Porsche привернути увагу клієнтів до електромобілів преміумкласу.

Раніше видання Infocar.ua повідомило, що в Україну повинні були привезти 73 таких автомобілі, усі вони раніше були заброньовані покупцями.