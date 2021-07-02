Porsche отзывает все выпущенные электрокары Taycan

Немецкий автопроизводитель Porsche намерен отозвать 43 тысячи своих электромобилей Taycan из-за неисправного программного обеспечения, которое может приводить к внезапному отключению двигателя.

Об этом сообщает Reuters.

Отзыв затронет все автомобили Taycan, произведенные и поставленные до июня, заявили в компании, добавив, что автомобили получат обновление программного обеспечения для устранения проблемы.

Исполнительный директор Porsche Клаус Рехбергер сообщил журналистам, что проблема наблюдалась примерно у 130 автомобилей, подчеркнув, что она не привела к авариям. Porsche заявила, что в этом случае обновление программного обеспечения по беспроводной сети невозможно. Это означает, что владельцам придется обратиться в сервисный центр.

Taycan — четырехдверный спортивный электромобиль с запасом хода 450 километров, выпущенный в 2019 году. Эксперты считают его попыткой Porsche привлечь внимание клиентов к электромобилям премиум-класса.

Ранее издание Infocar.ua сообщило, что в Украину должны были привезти 73 таких автомобиля, которые ранее были забронированы покупателями.