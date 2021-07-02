Окружний адмінсуд Києва почав розглядати позов репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до списку осіб, які загрожують національній безпеці.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Музикант просить суд визнати дії СБУ протиправними. Також Моргенштерн просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства культури про внесення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, на підставі звернення СБУ. Водночас Моргенштерн просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду до України.
Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження — без повідомлення учасників справи.
- 29 квітня 2021 року Міністерство культури України внесло російського репера у список осіб, які загрожують національній безпеці України.
- Присутність особи в такому списку забороняє їй виступати в Україні, українські телерадіокомпанії не транслюватимуть контент із нею, а Держкіно не зможе видати Моргенштерну державне посвідчення. Також це слугуватиме однією із причин, через яку прикордонники можуть взагалі не впустити людину на територію України.
- У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену, попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».
- Позов Моргенштерна до СБУ надійшов до суду 17 червня. 22 червня суд відклав розгляд, оскільки репер подав заяву без додержання вимог.