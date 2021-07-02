За перший день роботи ринку землі зареєстрували понад 60 угод. Лише три з них не відбулися б через мораторій

Міністр аграрної політики Роман Лещенко повідомив, що за перший день роботи ринку землі в Україні зареєстрували 61 угоду купівлі-продажу. Лише три з них стосувалися земель, які раніше підпадали під мораторій.
Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Інтерфакс.
«За даними Держреєстру майнових прав на нерухомість, на 1 липня на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землю с/г призначення в кількості 61 угоди, з них три підпадали під мораторій. Тобто на всю країну у нас відбулися три угоди щодо підмораторних земель с/г призначення», — зазначив він.
Лещенко пояснив, що за перший день відбулося переважно відчуження земельних ділянок, які підпадали під термін «особисте селянське господарство».
Також міністр зазначив, що за прогнозами щороку вартість гектару української землі зростатиме в середньому на 7—10%.
«За нашими оцінками, зростання буде близько 7—10% щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати», — вважає він.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацює з 1 липня 2021 року і не працюватиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.