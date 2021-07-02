«Бойскаути Америки» заплатять $850 мільйонів жертвам сексуального насильства

Одна з найбільших у США молодіжних організацій «Бойскаути Америки» дійшла згоди щодо компенсації жертвам сексуального насильства із подальшою виплатою $850 мільйонів.

Про це пише Reuters.

Раніше на організацію подали тисячі позовів про випадки сексуального насильства, що сталися протягом останніх 50 років. На думку позивачів, керівництво організації не достатньо забезпечувало безпеку дітей. Їх схиляли до статевих контактів, зокрема, вожаті.

«Бойскаути Америки» оголосили про банкрутство, щоб держава допомогла організації з виплатою компенсацій понад 60 тисячам постраждалим.

Угоду щодо виплат має схвалити суд, але страхові компанії American International Group Inc. Chubb Ltd і Travelers Cos можуть поставити палиці в колеса. Вони заявили, що бойскаути виключили їх з переговорів і сказали адвокатам жертв занадто багато «так». Саме страховиками доведеться покривати витрати.