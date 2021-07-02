«Бойскауты Америки» заплатят $850 миллионов жертвам сексуального насилия

Одна из крупнейших в США молодежных организаций «Бойскауты Америки» пришла к соглашению о компенсациях с пострадавшими от сексуального насилия и с дальнейшей выплатой $850 миллионов.

Об этом пишет Reuters.

Ранее на организацию подали тысячи исков по случаям сексуального насилия, которые произошли за последние 50 лет. По мнению истцов, руководство организации не обеспечивало безопасность детей в достаточной мере. Их склоняли к половым контактам, в том числе, и вожатые.

«Бойскауты Америки» объявили о банкротстве, чтобы государство помогло организации с выплатой компенсаций более чем 60 тысячам пострадавших.

Сделку по выплатам долен одобрить суд, но страховые компании American International Group Inc., Chubb Ltd и Travelers Cos могут вставлять палки в колеса. Они заявили, что бойскауты исключили их из переговоров и сказали адвокатам потерпевших слишком много «да». Именно страховиками придется покрывать затраты.