Папа Римский изменил систему наказаний Ватикана за сексуальное насилие

Папа Римский Бенедикт XVI внес изменения в Шестую книгу Кодекса канонического права («Санкции в Церкви»), которые криминализируют сексуальное насилие в отношении взрослых и детей в ватиканском праве.

Об этом сообщает Associated Press.

Ватикан ввел уголовную ответственность за «приставания» священников к несовершеннолетним или «уязвимым» взрослым, официально признав такой метод преступным.

Новый закон также отменяет большую часть свободной трактовки преступлений, которая позволяла епископам и настоятелям игнорировать или скрывать факты насилия. Теперь за упущения и халатность в расследовании насилия предусмотрена ответственность, а священнослужителям за «использование силы, угроз и злоупотребление властью для совершения половых действий» грозит лишение сана и суд, на котором они будут лишены церковной поддержки.

Накануне Франциск принял новые законы о наказании епископов и религиозных руководителей, которые не смогли защитить свою паству. Новый кодекс включает эти изменения.