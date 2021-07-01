У Києві у лікарнях відкривають мініцентри для вакцинації

У Києві з цього тижня можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть у режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні. Список центрів з їх адресами оприлюднила Київська міська державна адміністрація.
Вони розташовані у Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинуватися у них зможе будь-хто, треба просто записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Там же можна буде отримати другу дозу (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ), після чого отримати Свідоцтво про вакцинацію.
Центр масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі продовжує працювати.
- Станом на 1 липня в Україні від коронавірусу зробили 2 676 654 щеплення. Першу дозу отримали 1 965 658 людей, другу — 710 996.
- Загалом в Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — ось список.