В Киеве в больницах открывают мини-центры для вакцинации

В Киеве на этой неделе можно будет прививаться в пунктах вакцинации, которые будут работать в режиме мини-вакцинальних центров каждые выходные. Список центров с их адресами обнародовала Киевская городская государственная администрация.
Они расположены в центрах первичной медико-санитарной помощи. Вакцинироваться в них сможет любой, надо просто записаться на прививку через сервис helsi.me. Там же можно будет получить вторую дозу (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ), после чего получить Свидетельство о вакцинации.
Центр массовой вакцинации в Международном выставочном центре продолжает работать.
- По состоянию на 1 июля в Украине от коронавируса сделали 2 676 654 прививки. Первую дозу получили 1 965 658 человек, вторую — 710 996.
- Всего в Украине уже открыли 130 пунктов массовой вакцинации — вот список.