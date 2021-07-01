Путін підписав закон, який забороняє ототожнювати роль СРСР та Німеччини у Другій світовій війні

Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до російського закону «Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Вони забороняють заперечувати «вирішальну роль радянського народу у перемозі над фашизмом».

Про це пише Deutsche Welle.

Також закон забороняє ототожнювати дії СРСР та Німеччини під час Другої світової війни. Поправки підготував сам Путін.

Відповідні обмеження поширюються на публічні виступи, публічну демонстрацію творів, а також текстів, що розміщуються в ЗМІ та інтернеті. Держдума ухвалила цей документ в останньому читанні 9 червня.