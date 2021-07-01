Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин подписал поправки к российскому закону «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Они запрещают отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом».

Об этом пишет Deutsche Welle.

Также закон запрещает отождествлять действия СССР и Германии во время Второй мировой войны. Поправки подготовил сам Путин.

Соответствующие ограничения распространяются на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещающихся в СМИ и интернете. Госдума приняла этот документ в последнем чтении 9 июня.