СБУ затримала організаторку «референдуму» у Попасній, яка переховувалась у Росії

За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній «референдуму» ‒ очолювала так звану «виборчу комісію». Вона підбирала кандидатури представників «дільничних комісій», координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування. Після «голосування» зловмисниця забезпечила підрахунок голосів та відправлення «бюлетенів» до Луганська.

Після того, як Попасну звільнили від бойовиків, жінка втекла до Росії і ховалась там. Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) та оголосили у розшук. Опинилась вона на території України завдяки спецоперації СБУ.

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Крім того, СБУ повідомила про підозру за цією ж статтею колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив «виборчу комісію» з проведення псевдореферендуму у місті. У нього вдома знайшли «бюлетені». Наразі чоловік переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголосили у загальнодержавний розшук.

СБУ повідомляє, що їй вдалось встановити всіх ключових організаторів «референдуму» у Попасній та Золотому Луганської області. Більшість із них уже отримали судові вироки.