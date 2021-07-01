СБУ задержала организатора «референдума» в Попасной, которая скрывалась в России

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной «референдума» — возглавляла так называемую «избирательную комиссию». Она подбирала кандидатуры представителей «участковых комиссий», координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После «голосования» злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправку «бюллетеней» в Луганск.

После того, как Попасную освободили от боевиков, женщина сбежала в Россию и пряталась там. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск. Оказалась она на территории Украины благодаря спецоперации СБУ.

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Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по этой же статье бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 года возглавил «избирательную комиссию» по проведению псевдореферендуму в городе. У него дома нашли «бюллетени». Сейчас мужчина скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, его объявили в общегосударственный розыск.

СБУ сообщает, что ей удалось установить всех ключевых организаторов «референдума» в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.