У Верховній Раді на депутата Потураєва напала жінка

У Верховній Раді під час брифінгу в пресцентрі на депутата від «Слуги народу» Микиту Потураєва напала жінка.

Як передає «Інтерфакс-Україна», інцидент стався під час брифінгу депутатів з фракції «СН». Жінка, яка назвала себе противницею ринку землі, спочатку знімала Потураєва на телефон, а після спробувала вдарити його в обличчя. Нардеп зупинив удар і жінка вдарила його сумкою.

За даними ЗМІ, на депутата напала активістка Майдану Ірма Крат, яка влітку 2014 року була захоплена в полон в Словʼянську бойовиками «ДНР» і в квітні була звільнена. Крат також фігурувала у справі про підпал посольства Росії в Києві.

Пізніше Крат підтвердила в своєму Fаcebook, що саме вона напала на Потураєва.