В Верховной Раде на депутата Потураева напала женщина

В Верховной Раде во время брифинга в пресс-центре на депутата от «Слуги народа» Никиту Потураева напала женщина.
Как передает «Интерфакс-Украины», инцидент произошел во время брифинга депутатов из фракции «СН». Женщина, которая назвала себя противницей рынка земли, поначалу снимала Потураева на телефон, а после попыталась ударить его в лицо. Нардеп остановил удар и женщина ударила его сумкой.
По данным СМИ, на депутата напала активистка Майдана Ирма Крат, которая летом 2014 года была захвачена в плен в Славянске боевиками «ДНР и в апреле была отпущена. Крат также фигурировала в деле о поджоге посольства России в Киеве.
Позднее Крат подтвердила в своем Fаcebook, что именно она напала на Потураева.
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