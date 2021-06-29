Нардепы Тищенко и Куницкий подрались в столовой Рады — они обвинили друг друга в «хайпе» и коррупции

Нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский.

Нардеп заявил, что причиной конфликта якобы стали «компрометирующие материалы», которые Куницкий распространяет о Тищенко. В частности, о возможной причастности заместителя главы фракции «Слуги народа» к схеме поборов с моряков. В Украине моряки должны каждые 5 лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы, чтобы подтвердить право работать на морских судах.

Эту процедуру многие называют коррупционной, так как в некоторых случаях моряки вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры. По данным СМИ, Тищенко фигурирует среди бенефициаров этой схемы.

В комментарии изданию Vesti.ua Тищенко заявил, что никакой драки не было. А поведение Куницкого в столовой Рады назвал «хайпом».

«Вместо того чтобы вести себя в столовой культурно, он попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить», — отметил Тищенко.

По его словам, Куницкий «забыл, что в Верховной Раде нужно заниматься законотворчеством, а не блогерством». Несмотря на конфликт, Тищенко заверил, что Куницкий «в любом случае мой коллега и член нашей команды». После потасовки в столовой Рады нардепы продолжили словесную перепалку уже на улице.