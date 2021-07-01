Рада повернула селищу в Донецькій області історичну назву — Нью-Йорк

Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області у Нью-Йорк.

За це рішення проголосували 301 нардеп.

Селище розташоване на правому березі річки Кривий Торець за десять кілометрів від Торецька. Його заснували німці у 1892 році і до 1951 року воно мало назву Нью-Йорк. Але потім указом президії Верховної ради УРСР назву змінили на Новгородське.