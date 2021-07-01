Рада вернула поселку в Донецкой области историческое название — Нью-Йорк

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.
За это решение проголосовал 301 депутат.
Поселок расположен на правом берегу реки Кривой Торец в десяти километрах от Торецка. Его основали немцы в 1892 году и до 1951 года оно называлось Нью-Йорк. Но потом указом Президиума Верховного Совета УССР название изменили на Новгородское.
- В феврале комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал возвращение поселку Новгородское, что в Донецкой области, его исторического названия — Нью-Йорк.
- В октябре 2019 Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий в Переяслав. За это решение проголосовали 267 нардепов.