Рада вернула поселку в Донецкой области историческое название — Нью-Йорк

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

За это решение проголосовал 301 депутат.

Поселок расположен на правом берегу реки Кривой Торец в десяти километрах от Торецка. Его основали немцы в 1892 году и до 1951 года оно называлось Нью-Йорк. Но потом указом Президиума Верховного Совета УССР название изменили на Новгородское.