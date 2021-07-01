У США помер колишній міністр оборони Рамсфелд. Його вважають архітектором війни в Іраку

У Сполучених Штатах у віці 88 років помер колишній міністр оборони країни Дональд Рамсфелд. Саме його вважають головним архітектором Іракської війни на початку нульових.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми з глибоким сумом поділяємо новину про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда. У 88 років він помер в оточені родини у своєму улюбленому Таосі, штат Нью-Мексико», — йдеться в заяві родини, однак не уточнюється, коли саме він помер. USA Today з посиланням на його представника Кіта Урбана повідомляє, що Рамсфелд помер через важке захворювання, у нього була множинна мієлома.

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Рамсфелд двічі обіймав посаду міністра оборони США: з 1975 до 1977 року в Адміністрації президента Джеральда Форда і з 2001 до 2006 року в адміністрації Джорджа Буша — молодшого. Reuters пише, що Рамсфелд привніс у роботу Пентагону харизму і пихатість, продемонструвавши «мʼязистий» підхід адміністрації Буша до світових справ.

Він найбільш відомий за військовими операціями в Афганістані та Іраку, які США провели після терактів 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили чотири пасажирські літаки, два з яких врізалися в північну і південну вежі Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку.

Військова операція США і союзників зі вторгнення в Ірак почалася у березні 2003 року і тривала до початку травня. Вашингтон звинувачував режим президента Саддама Хусейна у звʼязках з міжнародним тероризмом, зокрема з «Аль-Каїдою», а також у розробці та зберіганні зброї масового знищення (її так і не знайшли). Зрештою режим Хусейна повалили, а самого президента стратили.

Рамсфелд відіграв провідну роль перед війною в Іраку, адже наводив світові аргументи на користь вторгнення у березні 2003 року:. Наприклад, він попереджав про небезпеку іракської зброї масового знищення.