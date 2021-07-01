В США скончался бывший министр обороны Рамсфелд. Его считают архитектором войны в Ираке

В Соединенных Штатах в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны страны Дональд Рамсфелд. Именно его считают главным архитектором иракской войны в начале нулевых.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы с глубокой скорбью разделяем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он умер в окружении семьи в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико», — говорится в заявлении семьи, однако не уточняется, когда именно он умер. USA Today со ссылкой на его представителя Кита Урбана сообщает, что Рамсфелд умер из-за тяжелого заболевания, у него была множественная миелома.

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Рамсфелд дважды занимал пост министра обороны в США: с 1975 по 1977 год в Администрации президента Джеральда Форда и с 2001 по 2006 год в администрации Джорджа Буша — младшего. Reuters пишет, что Рамсфелд привнес в работу Пентагона харизму и тщеславие, продемонстрировав «мускулистый» подход администрации Буша к мировым делам.

Он наиболее известен по военным операциям в Афганистане и Ираке, которые США провели после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке.

Военная операция США и союзников по вторжению в Ирак началась в марте 2003 года и продолжалась до начала мая. Вашингтон обвинял режим президента Саддама Хусейна в связях с международным терроризмом, в частности с «Аль-Каидой», а также в разработке и хранении оружия массового уничтожения (его так и не нашли). В результате режим Хусейна пал, а президента казнили.

Рамсфелд сыграл ведущую роль перед войной в Ираке, поскольку приводил миру аргументы в пользу вторжения в марте 2003 года. Например, он предупреждал об опасности иракского оружия массового уничтожения.