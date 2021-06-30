Прототип літаючого автомобіля AirCar першим в історії здійснив міжміський переліт

Прототип літаючого автомобіля-трансформера AirCar здійснив перший в історії міжміський переліт. Prototype 1 за 35 хвилин подолав 96 км між словацькими містами Нітра і Братислава.

Про це пише BBC.

Політ відбувся 28 червня. AirCar Prototype 1 доїхав до злітної смуги міжнародного аеропорту в Нітрі, де розгорнув крила, і через 35 хвилин успішно приземлилося в аеропорту Братислави, а потім поїхав в центр міста. Керував AirCar його розробник Стефан Кляйн, який описав політ як дуже приємний.

Кляйн розповів, що в повітрі машина розвинула швидкість в 170 км/ч. Він зазначив, що AirCar може пролетіти близько 1 000 км і вже має 40 годин нальоту.

Модель AirCar Prototype 1 здатна вільно пересуватися по дорогах і літати на швидкості до 190 км/ч. Автомобіль раніше показав свою здатність летіти на висоті до 2,5 кілометрів. Перша модель оснащена двигуном BMW потужністю 160 кінських сил і парашутом. Другий прототип планують з посиленим двигуном потужністю 300 л. с. Це дозволить авто літати зі швидкістю до 300 км/ч.