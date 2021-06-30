Прототип летающего автомобиля AirCar первым в истории совершил междугородний перелет

Прототип летающего автомобиля-трансформера AirCar совершил первый в истории междугородний перелет. Prototype 1 за 35 минут преодолел 96 км между словацкими городами Нитра и Братислава.

Об этом пишет BBC.

Полет состоялся 28 июня. AirCar Prototype 1 доехал до взлетной полосы международного аэропорта в Нитре, где развернул крылья, и через 35 минут успешно приземлилось в аэропорту Братиславы, а затем поехал в центр города. Управлял AirCar его разработчик Стефан Кляйн, который описал полет как очень приятный.

Кляйн рассказал, что в воздухе машина развила скорость в 170 км/ч. Он отметил, что AirCar может пролететь около 1 000 км и уже имеет 40 часов налета.

Модель AirCar Prototype 1 способна свободно передвигаться по дорогам и летать по воздуху на скорости до 190 км/ч. Автомобиль ранее показал свою способность лететь на высоте до 2,5 километров. Первая модель оснащена двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил и парашютом. Второй прототип планируют с усиленным двигателем мощностью 300 л. с. Это позволит авто летать со скоростью до 300 км/ч.