Рахункова палата: У Дніпрі виявили понад 160 забруднювачів, стан річки катастрофічний

Рахункова палата повідомила, що у поверхневих водах річки Дніпро виявили 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу.

Про це своєю чергою свідчать результати аудиту ефективності державної програми водного господарства та екологічного оздоровлення річки на період до 2021 року.

Показники якості води в річці погіршуються. Останні проведені дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовуються у парфумерії, – синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті.